La rajada de Rocío Flores José Antonio Avilés sobre Kiko y Sofía: "No puedo con ellos, tienen muy poca vergüenza"

Rocío Flores y José Antonio Avilés han sido grabados hablando de Sofía Suescun y Kiko Jiménez. "No puedo con ellos, ella no me caen bien. Tienen que tener muy poca vergüenza y muy poca ética para ganar pasta hablando de los demás porque su vida no interesa", ha asegurado el colaborador de 'Viva la vida'. "Yo sí que creo que tiene la capacidad de ser personajes por si mismos, y que tienen la capacidad de hacer exclusivas de su vida. Bueno, eso era lo que creía, me he dado cuenta de que no", ha dicho Rocío.