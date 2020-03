Ana María Aldón se emociona al hablar de Rocío Jurado y Rocío Carrasco: "Tenemos un cuadro de ellas dos juntas al lado de nuestra cama"

Además, la concursante se ha desahogado con Yiya contándole lo duro que fue para ella asimilar todas las críticas que recibió al empezar su relación con el torero, llegándose a poner en duda que era el padre de su hijo pequeño: “Es una cosa que no voy a perdonar en la vida, a mí no me han pedido disculpas nadie y me han lapidado. Estuve a punto de no sobrevivir”, ha asegurado.