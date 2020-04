Yiya destapa la gran pillada a Ana María Aldón: "A mí me dijiste que Rocío Flores no era tu familia"

Yiya destapa las conversaciones que han tenido fuera de cámaras

Ana María lo niega: "Dije que no éramos de la misma sangre"

Gloria Camila critica la actitud de la mujer de su padre en directo

Yiya podrá ser acusada de muchas cosas pero no de mentirosa. La concursante no filtra nada de lo que dice y su espontaneidad a veces puede ser peligrosa. Si no que se lo pregunten a Ana María Aldón. En la última gala de ‘Supervivientes 2020’, la concursante ha destapado lo que Ana María diría de Rocío Flores a sus espaldas asegurando que, para la mujer de Ortega Cano, Rocío no forma parte de su familia.

El dardo de Yiya

El martes en ‘Tierra de nadie’, los desvalidos tuvieron la oportunidad de ajustar cuentas pendientes con sus excompañeros. Rocío volvió a verse las caras con Yiya y, tras recibir por todos lados, sufrió una “pequeña crisis” en directo.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco también se reencontró con Ana María, quien la consoló en sus brazos tras el duro enfrentamiento.

“Yo no me he enterado de absolutamente nada de lo que le has dicho”, comentaba Ana María con Yiya cuando estaban de vuelta en su playa. “Pues yo sí de tus te quieros”, le respondía ella en tono sarcástico. “Tendré que animarla ¿no? La chiquilla estaba llorando y baja de ánimos”, se justificaba Ana. “Yo no regalo los te quieros”, le decía Yiya molesta.

La concursante criticaba el cariño que Ana María había mostrado por Rocío y le acusaba de tener un discurso delante y otro detrás de cámaras: “Tú a mí me has dicho que no sois familia”, aseguraba sin rodeos. Pero Ana lo negaba: “Yo te he dicho que no tenemos la misma sangre”.

Más tarde, Ana María reconocía que le había gustado “mucho” ver a Rocío y que le había dado “pena”. Yiya seguía metiéndose de ella y la mujer de Ortega Cano, lejos de pararla, le seguía el juego: “Lávate la boca para hablar de mi sobrina, cochambrosa”, decía riéndose. Yiya respondía haciéndole un calvo.

Rocío se queda en shock

Tras ver las imágenes en ‘La Palapa’, la cara de Rocío era un poema: “¿Lo de que Ana María ha dicho que yo no soy su familia es cierto o es que yo lo he escuchado mal en el vídeo?”, preguntaba indignada. Ana María lo negaba sin mucho empeño y Yiya daba un paso atrás: “Si Ana dice que no, es que no”.

A. María explicaba sus palabras mientras el gesto de Yiya cambiaba por momentos: “Me preguntó que qué nos tocábamos y dije que no teníamos la misma sangre pero que sí somos familia”.

En ese momento, Rocío saltaba enfadada: “Solamente por ser la mujer de quien es y de que esa persona me ha visto nacer, me ha criado y es como mi abuelo, para mí sí es mi familia”.

Además, la nieta de Rocío Jurado criticaba el afán de Yiya por hacerle daño, a lo que la superviviente contestaba: “A mí me da igual pero yo, cuando hablo, es con conocimiento de causa. Si Ana María quiere decir que no, que se mantenga. Pero yo sé lo que escucho y sé lo que digo”.

“Sí es mi familia”, insistía Ana María fuera de tiempo. “Me alegro de que ahora lo sea”, respondía Yiya. La tensión entre las dos crecía en directo y Yiya terminaba dándole un aviso: “Ya está Ana, si yo he decidido callarme no sigas, que es mejor para las dos”.

Las criticas de Gloria