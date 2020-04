La petición de Ortega Cano a Ana María Aldón: "Me gustaría verte con Rocío"

Yiya ha hablado con José Ortega Cano, marido de Ana María Aldón: Dile que lo está haciendo fenomenal. Que la veo un poco seria, ella es mucho más alegre. Toda la familia está muy bien, su madre, sus hermanos, su hija, su nieta, todos fenomenal. Cuando vea a nuestro hijo no lo va a conocer. Me gustaría que igual que ha pescado 22 veces estuviera con buen talante", ha comenzado diciendo el diestro antes de hacer una especial petición: "Me gustaría verla con Rocío a poder ser antes de que terminase el concurso. Lo que más me gusta es la familia, la amistad y el amor. Gloria la está defendiendo fenomenal".