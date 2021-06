Rocío Flores se viene abajo: "El tiempo se va y no vuelve"

Rocío Flores ha vuelto a derrumbarse en el plató de 'Supervivientes: Tierra de nadie' . En esta ocasión fue tras el 'Puente de las emociones' que protagonizaron Melyssa Pinto y Omar Sánchez. Al escucharles hablar sobre su familia, Rocío no pudo evitar emocionarse.

"El abrirte al 100% y dar ese paso. No sois conscientes de lo que te hace crecer ese concurso. Ha sido un poco por eso. Me he sentido identificados con los dos porque para mí, mi familia es lo más importante", decía explicando que el momento le había hecho rememorar el ejercicio de reflexión que ella hizo en 'Supervivientes 2020'.