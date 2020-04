Rocío Flores abandona llorando 'La Palapa' tras un ataque de Yiya: "Me ha llamado morsa"

"Yo le he dicho que hacía soniditos de morsa", se ha justificado la extremeña

Rocío Flores ha vivido una de sus noches más tensas en 'Supervivientes' 2020. Tras la profunda decepción que ha sentido tras escuchar decir a Ana María Aldón que "su familia la tiene en España", la hija de Antonio David protagonizaba un fuerte enfrentamiento con Fani y terminaba abandonando 'La palapa' asegurando que Yiya la había llamado "morsa".

La pelea comenzaba cunado Fani aseguraba que José Antonio Avilés no había pescado. "Sí que ha pescado", ha aclarado la nieta de Rocío Jurado. "Y yo también, tú de momento no. Avilés solo ha pescado un pez", respondía ella. Flores ha comenzado a reírse contando que su compañero había pescado más peces. "Es que no lo sé porque no estoy allí, pero yo sí que he pescado, cosa que tú no porque cuando estoy contigo no te veo moverte querida ", se ha defendido la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

"¿Ya no sois amigas?", ha querido saber Jorge Javier Vázquez. "Sí, pero como ella me tira cosas yo le respondo, porque yo no soy Avilés, si me dice cosas que me molestan respondo", ha explicado Fani. "A lo que haga Fani ni me molesta ni me agrada, me la pela", ha zanjado Rocío.

Acto seguido Flores ha levantando la mano muy seria y ha hecho una importante advertencia: "Me voy, te lo juro por Dios que me voy, Yiya me ha llamado morsa otra vez", ha dicho marchándose de 'La Palapa'. "He dicho que estaba haciendo soniditos de morsa, si a ella le perjudica mucho a otros se les llama cacatúa y nadie se ha molestado, pero es que nos gusta mucho hacernos la víctima", se ha justificado la exremeña.

"Esto es algo que a mí se me escapa, la organización me acaba de comunicar que va a tomar medidas sobre lo que acabas de decir", le ha indicado el presentador. "A una persona se le llama cacatúa y no pasa nada, pero a otra se le dice que hace ruidos de morsa y es una barbaridad, el rasero lo medimos regular", ha repetido la superviviente. "El reino animal es muy variado como para utilizar precisamente el calificativo de morsa, esta vez ya no cuela", ha sentenciado Jorge.

Yiya sancionada por insultar a Rocío Flores