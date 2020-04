Los supervivientes se mojan para escoger a su aliado en la isla: "Hemos compartido muchos sueños"

La primera en hablar ha sido Yiya , la participante ha querido dejar claro que ella no necesita ningún aliado "porque camino sola", aunque ha declarado a los cuatro vientos que " la palabra amiga se la ha ganado Ivan a". Nyno no ha dudado ni un segundo a la hora de elegir a Ferre y Jorge como sus amigos: "Hemos compartido muchas noches de esterilla mirando las estrellas y compartiendo sueños".

Por otro lado tenemos a Ana María Aldón que todavía no ha escogido a ninguna persona, no es capaz de decantarse por un concursante con el que mantendría una amistad fuera de la isla: "No lo tengo claro, está aún por decidir".