Violeta y Fabio: los acercamientos que le hicieron ver a la superviviente que no estaba enamorada de Julen

El impás llegó en una de las galas de 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez preguntaba a los supervivientes si se gustaban y Fabio respondía con sinceridad: "Yo la estoy cuidando y no quiero que se confundan las cosas. Si no existiera esa persona, podrían cambiar porque Violeta me gusta y no quiero ser falso. Pero ahora respeto su situación", decía el superviviente.