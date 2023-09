La madre de la niña que ha sufrido una paliza por parte de una compañera: “Está nerviosa, humillada y se siente que es la culpable”

Antes, la niña no había sufrido ningún tipo de bullying y todo empezó hace tan solo dos semanas, cuando empezó el curso. Antes de lo ocurrido, su hija ya le dijo que le habían amenazado y que la habían insultado: “Me dicen que soy muy fea, que tengo las patas muy largas”.

De hecho, ya hubo un enfrentamiento tras el que la tutora las separó: “Mi hija me lo dijo y me quedé más calmada porque sabía que había hablado con una tutora”. Sin embargo, se repitió y fue aún peor.

El día de la agresión, alguien avisó a su hija de lo que iba a suceder, ella no se lo creyó, pero la agresión finalmente se produjo. Su hija no le quiso decir nada cuando la recogió, pero luego se dio cuenta de lo que había pasado, vio sus heridas y se fueron a comisaría. Ya en el camino vio los vídeos de lo que había pasado: “Empecé a temblar, me empezaron a salir ronchones”.