Pedro Jiménez 16 MAR 2026 - 01:14h.

El entrenador personal dice basta y pone punto y final a su aventura en Honduras: así ha ocurrido todo y este ha sido el momento de la decisión

"Te llaman, negocias, todo el protocolo... no se puede hacer": Sandra Barneda, tajante sobre los abandonos en 'Supervivientes'

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Álex Ghita ha tomado una decisión definitiva en cuanto a si seguir o no en Honduras tras activar el protocolo de abandono. Una decisión que la ha tenido que sopesar y mucho a lo largo de todo el programa hasta que Sandra Barneda ha conectado con él para lanzarle la pregunta: "¿Quieres abandonar 'Supervivientes 2026'?". El entrenador personal ha decidido marcharse y ha contado el motivo que le ha llevado a tomar esa decisión.

Después de conectar con él en diferentes tramos del programa, con una Sandra Barneda que le ha señalado que se pensara todo muy bien y con un Álex Ghita muy pensativo y que ha puesto los pros y los contras encima de la mesa para decidir si quedarse o no, ha llegado el momento de saber qué había decidido Álex Ghita. El ya exconcursante saltaba cuando Sandra conectaba con él y este aseguraba lo siguiente: "Estos saltos son porque los mosquitos me van a dejar más cicatriz en el cuerpo mayor que la cicatriz que me va a dejar Honduras en el corazón".

"Tu corazón está dividido esta noche", ha subrayado Sandra Barneda, que le ha tildado a Ghita de "luchador, con "arrebatos pasionales" y que, posteriormente, si se deja llevar por esas emociones, "se puede arrepentir". "Quiero que tu mente se concentre en lo que es para ti 'Supervivientes'", le ha pedido por último la presentadora.

Álex Ghita recibe un mensaje muy especial antes de su decisión

Antes de tomar la decisión, Álex Ghita ha podido escuchar el mensaje de su amiga Raquel, quien le ha dedicado unas palabras de motivación, poniéndose en su lugar y pidiéndole que se lo pensara dos veces: "Abandonar no es una opción. Eres un ejemplo para mucha gente". No obstante, Álex Ghita se ha mostrado con el semblante totalmente serio, lo que nos daba una pista de que la decisión -quizás- ya la había tomado. "Después de este mensaje sí que es difícil", ha reconocido Ghita.

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La decisión de Álex Ghita sobre si seguir o no en 'Supervivientes'

Finalmente, Álex Ghita ha tomado la decisión ante la pregunta de Sandra Barneda: "¿Quieres abandonar 'Supervivientes 2026'?". El entrenador personal ha dicho lo siguiente: "Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura, abandono 'Supervivientes'". Además, Ghita ha contado el motivo que le ha llevado a tomar esa decisión. ¿Quieres saber cuál es? ¡Dale play al vídeo y descúbrelo!