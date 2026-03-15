Fiesta 15 MAR 2026 - 11:47h.

¿Qué famosa dejó la televisión, la música y el espectáculo por abrazar su fe en Dios?

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'Fiesta' tiene información sobre una mujer que, en un momento de su vida, en el que disfrutaba de una gran fama, decidió cambiar su vida, dejarlo todo y abrazar su fe en Dios. Omar Suárez llevaba tiempo detrás de ella para poder entrevistarla y ahora, por fin, esta famosa le ha concedido unas palabras en las que desvela el motivo por el cual se alejó del foco mediático y de la fama.

Esta mujer solo dio, hace ya algún tiempo, una entrevista a un canal evangélico, pero ahora decide romper su silencio en 'Fiesta' para hablar de su inesperada retirada. Todos la conocemos por la familia a la que pertenece. De hecho, forma parte de una de las sagas familiares más importantes del mundo de la comunicación y del entretenimiento. Escuchamos su testimonio, en exclusiva, en 'Fiesta'.

La famosa que dejó la televisión, el espectáculo y la música por su amor a Dios

A los 50 años, en torno al año 2000, esta famosa decidió dejar el mundo de la televisión, del espectáculo y de la música para dedicarle su tiempo a Dios porque "había vivido años muy duros en televisión y en teatro". ¿Y a qué se dedico entonces? Ella misma lo desvela en su entrevista: "Monté mi escuela de música, siempre he tenido vocación de maestra", nos confiesa.

Pero, tras varios varapalos en su salud que la obligaron a frenar en seco, decidió llenar el vacío que sentía tras abandonar la profesión que tantas alegrías le ha dado enfocándose en su fe cristiana. Decide dejarlo todo por Dios: "Yo ahora mismo estoy enfermita. Yo puedo desde mi casa, con mi enfermedad, puedo ayudar a los demás y me dedico a rezar por los demás".

"Para mí, por ejemplo, encontrarme con mi fe, fue reencontrarme porque yo siempre he sido muy de Dios desde pequeñita. La fe es libertad con mayúsculas, todo lo demás te ata. Soy católica y puedo quitarme todo el peso de mis faltas, ofensas, pecados, en la confesión porque Jesús los borra", añade esta mujer famosa.

Además, durante su charla con Omar Suárez, esta famosa ha querido enviar un mensaje a los más jóvenes: "Está todo muy contaminado. Dios no te va a fallar". Tras escuchar sus palabras, el colaborador de 'Fiesta' desvela más reflexionas de esta famosa durante su conversación telefónica: "Dice que Dios le da fuerza y que, si no fuera por la oración, yo no estaría aquí porque he pasado tantos baches en la salud que, si estoy viva, es gracias a Dios". Descubre el nombre de esta famosa, en el vídeo.