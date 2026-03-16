Pedro Jiménez 16 MAR 2026 - 03:12h.

La sorpresa ha provocado la emoción en el concursante, que se ha abierto en pleno directo: "Es el mayor regalo que me ha dado la vida"

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Gerard Arias ha cumplido este domingo 33 años y durante la gala de 'Supervivientes. Conexión Honduras', el reality le ha hecho un regalo muy especial. En pleno 'Consejo de los Dioses', María Lamela le ha llamado para que se retirara: "Adelante Gerard, puedes salir". La cara del modelo era de cuadro total al no saber lo que estaba ocurriendo, aunque el resto de concursantes ya se encargaba de recordárselo: "Tu cumple", han dicho algunos, entre aplausos y reacciones de todo tipo y olvidando el brutal momento de tensión que había provocado el dilema tras la prueba de recompensa.

El modelo se ha puesto el micro y Sandra Barneda ha conectado con él: la presentadora le ha cantado una mini-versión del "Happy birthday to you' y, posteriormente, ha dado paso a la madre de Gerard Arias, que se encontraba en el plató como defensora de su hijo y que le ha dedicado unas emotivas palabras: "Hola hijo, felicidades". A Gerard Arias se le ha puesto en ese momento una sonrisa de oreja a oreja.

"Felicidades hijo mío, lo estás haciendo genial. Estamos muy orgullosos de ti. Estás siendo el mejor superviviente. Muchas felicidades de parte de papá, de Marta y de Jesús. Te queremos un montón, sigue así, que te estamos viendo todos lo bueno que eres. Te quiero muchísimo", ha dicho la madre, muy emocionada.

La reacción de Gerard Arias tras el mensaje de su madre

Gerard Arias le ha prometido a su madre hacerlo lo mejor posible en esta aventura en los Cayos Cochinos: "Por mí, por vosotros y porque estéis orgullosos de mí. Intentaré hacer el mejor concurso posible y os echo mucho de menos. Todo lo que hago es por vosotros, que sois lo más grande que tengo" , ha dicho el concursante.

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Y es que para Gerard Arias no hay nada más grande que su familia, concretamente sus dos padres y sus dos hermanos. "Es el mayor regalo que me ha dado la vida, lo más grande que hay. Todo lo que hago es por ellos, me gusta que estén orgullosos de mí, así que escuchar su voz para mí es algo grande", ha reconocido Gerard Arias. ¡Felicidades Gerard! Por muchos más cumpleaños en Honduras.