Patricia Fernández 16 MAR 2026 - 03:27h.

Claudia y Gerard siguen mostrando que no se entienden y tienen una fuerte discusión en directo

El gesto de Claudia que emociona a Almudena en el reparto de la recompensa: "Es que la quiero mucho"

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Los supervivientes se enfrentaban a las imágenes de los conflictos que han tenido en los últimos días en la playa durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', uno de los más fuertes entre Claudia Chacón y Gerard Arias que venía generado por el estallido que tuvo ella tras la decisión de Aratz Lakunza en las nominaciones.

Gerard le pedía a Claudia en ese momento que gestionase esto de otra manera y esto hacía que ella cargase contra él: "Esto no va contigo, cállate". Y ella, durante el directo, explicaba a Sandra Barneda que "no le soporta más" y volvía a estallar contra él: "Me saca de quicio, no le aguanto".

Sandra Barneda, al escuchar los gritos de Claudia, intervenía en este momento de tensión: "Bajemos los decibelios. Claudia, por favor, respeto a los compañeros, no hay que insultar y la que mando callar soy yo. Sé que es difícil la convivencia, pero intenta controlarte en ese sentido".

La concursante reconocía que "chilla mucho y pierde las formas", pero apuntaba al comportamiento de su compañero con ella: "Me dice cosas para hacerme daño, yo no le insulto ni voy a por él". Y esto volvía a iniciar el conflicto entre ambos y Claudia no tardaba en volver a gritar.

Después de lo que Gerard explicaba qué pasa entre ambos: "Se puso a gritar a Aratz y no lo hago porque sea Claudia, estaba gritándole y me metí para decirle que era una maleducada. Estoy harto de que luego con dos lloros sea la víctima". Y cuando Almudena se explicaba sobre esto, cuando el superviviente quería apuntar algo, esto generaba más cruces de reproches entre ellos: "He dicho que voy a acabar yo, no me está dejando hablar".

Claudia y Gerard responden si hay tensión sexual todavía entre ellos

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Al vivir este complicado momento entre ambos, Sandra Barneda les preguntaba a ellos si todavía sigue habiendo tensión sexual entre ellos, después del romance que vivieron en 'La isla de las tentaciones 9', lo que Claudia y Gerard no dudaban en explicar.