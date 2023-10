La denuncia de una víctima de ciberacoso sexual: “Se ve mi cara manteniendo relaciones. Es muy doloroso y quiero que se borre”

La entrevistada ha sufrido la filtración de unas imágenes en la que mantiene relaciones con la que fue su pareja durante siete años . Ella cree que no es una venganza , y en todo momento ha denunciado que no sabe quién es la persona que las ha filtrado y que, por tanto, no puede acusar a nadie.

“Lo primero que hago es ir a la Policía a denunciar los hechos . Lo único que quiero es que se investigue la situación y me digan quién lo ha hecho, básicamente, por un motivo: porque yo lo que quiero es que desaparezcan de las redes sociales , que se borren. Me está afectando mucho a la salud esta situación”, narra la afectada en ‘TardeAR’.

Estas imágenes, aparte de distribuirse en redes sociales, también se han publicado en páginas de contenidos para adultos , junto a los teléfonos y datos de la víctima, que están haciendo que esta reciba mensajes con peticiones y hasta amenazas: “Se han creado varios perfiles en redes sociales , poniendo mi teléfono, poniendo que me dedico a eso que ya sabemos… Y básicamente me han llegado mensajes de muchísimas personas ofreciéndome dinero a cambio de más fotografías”, prosigue la afectada de estas filtraciones.

Su expareja, que también aparece en estos vídeos, pero sin que se le vea la cara, se puso en contacto con ella después de que acudiera a comisaría: “Tenía sospechas de que le podían haber hackeado el teléfono, entonces no lo sé. No sé si soy víctima de un hacker… Quiero que se sepa quién es. Se ve mi cara manteniendo relaciones. Es muy doloroso y, además, lo que quería denunciar públicamente que no haya un protocolo de actuación en esos casos, que no se bloqueen esas cuentas temporalmente de alguna manera”.