Jorge Javier Vázquez llega a la boda de Isa y Asraf: “Yo no soy el motivo para que Isabel Pantoja hoy no esté aquí”

Jorge Javier Vázquez es el padrino de boda de Isa Pantoja y llegaba a la finca de la ceremonia una hora antes. El presentador estaba deseando ensayar su paseo con la novia, nos contaba que no está nerviosa y dejaba claro que él no es el motivo de la ausencia de la madre de la novia.

“En ningún momento dudé a la hora de ser su padrino”, confesaba el presentador, aún en el coche a las puertas de la finca. Había hablado con ella, no la había notado nerviosa, pero él le había hecho una petición: “Tenemos que ensayar el paseo, no quiero dejarlo a la improvisación”.

Isabel Pantoja no asistirá a la boda, pero Jorge quería dejar claro que su presencia no ha sido la causa de esta ausencia. Es más, le dijo a la novia que podía utilizarle “como comodín” y, si o su madre o su hermano querían asistir, él no lo haría: “Yo no soy el motivo para que Isabel Pantoja hoy no esté aquí”.