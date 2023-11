Los agresores de un menor en un instituto de Alhama de Granada ya han participado en otros altercados: "Son conflictivos, problemáticos"

Al parecer, esto ha pasado “otras veces” pero nunca de esta manera: “Hay peleas, algún altercado como creo que puede pasar en cualquier centro, pero no de este nivel”. Y es que cree que en un caso como este, en el que se “ensañan” con un chico que ya está en el suelo, estamos ante gente “con la mente un poco distorsionada”.

Además, se trata de personas que ya han tenido otros problemas en el municipio: “Son conflictivos, problemáticos, pero no a este nivel. Los bravuconcitos, han hablado de bandas y no es así son unos cuantos amigos y no todos tienen la intensidad de la agresividad de estos dos”.