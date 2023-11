Exclusiva| La entrevista que Ángel Cristo Jr. dio hace dos años y que contradice su actual versión

'TardeAR' ha mostrado en exclusiva la entrevista que Ángel Cristo Jr. concedió hace tan solo dos años a la revista Lecturas

El revelador testimonio de Ángel Cristo: ''Mi madre me ha medicado toda la vida''

'TardeAR' ha mostrado en exclusiva la entrevista que Ángel Cristo Jr. concedió hace tan solo dos años a la revista Lecturas, que nos ha traído el director Luis Pliego y donde hablaba de las intimidades de su madre Bárbara Rey, pero con un tono distinto a la entrevista que dió el pasado viernes.

"La quiero mucho, es mi madre. Gracias a ella estamos donde estamos, nos ha sacado adelante, es una luchadora", son las palabras que comienza diciendo el hijo de Bárbara Rey sobre ella y no le faltaban buenos recuerdos con su madre: "Nos ha dado lo mejor que ha podido, hay que saber llevarla, pero nos quiere muchísimo. Siempre ha intentado que nos tomemos las cosas a la ligera, ahora somos nosotros los que cuidamos de ella, no me ha faltado de nada.

Cuando le preguntaban por los 'Interviús' que hacía su madre hablaba sobre cómo se lo tomaba: "Yo le decía: '¿cuánto te pagan? Ella me decía: pues tanto. Claro, en ese momento decía mi madre: 'es que nos hace falta el dinero'. 'Pues nada, lo que tenga que venir, vendrá. Yo era el que iba a comprarlos, iba a comprar 2 0 3 para que mi madre los tuviera de recuerdo".

Además, desvelaba algunas de las palabras que le decía a él su madre: "Me decía: eres el hombre de la casa, te tienes que ocupar de ciertas cosas que yo necesito ayuda. Yo dentro de lo que podía hacía mi papel, mi madre ha pasado muchas depresiones, lo de Sofía le hizo mucho daño. Me tocó ser algo que no tenía que ser, me tocaba jugar con mis amigos. Ya ha pasado tanto tiempo que lo tengo asimilado, antes me pasaba el tiempo triste y deprimido".