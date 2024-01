Exclusiva | La foto inédita de Isabel Pantoja y Paquirri el día de la compra de los terrenos de Cantora

'Lecturas' anunciaba en 1983 que Paquirri se había comprado la finca para vivir con Isabel allí. Sin embargo, hay una foto que no se publicó en la que vemos al torero junto a la cantante y un caballo en los terrenos. Sonrientes, celebran estar en el que va a ser su hogar, son la viva imagen de la felicidad.

"Aquí se está muy tranquilo y a mí me va muy bien para mis entrenamientos. Por otra parte, a Isabel le gusta esto y quiero complacerla", decía él. A ella le preguntaban si no se aburriría con el cambio de vida y ella negaba: "Necesito lo que Paco me va a dar, mucha tranquilidad para dedicarme por entero a él".