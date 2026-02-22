Equipo Outdoor 22 FEB 2026 - 12:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compartir unos consejos fundamentales para aguantar mejor los trayectos en avión al viajar con su bebé

Isa Pantoja sabe perfectamente que volar con un bebé puede ser una tarea difícil para muchos padres. Por eso, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido compartir unos consejos clave para ella. Se trata de unas pautas fundamentales para aguantar mejor los trayectos en avión si viajas con un niño pequeño.

La exconcursante también de 'GH VIP' ha desvelado concretamente los tres pasos que a ella, con su hijo Cairo, le han funcionado. Estos trucos le permiten disfrutar de un trayecto tranquilo, algo que agradecen tanto ella como el resto de los pasajeros.

Los trucos de Isa Pantoja para volar con su bebé

Uno de los mayores problemas al despegar son los cambios de presión. Pero Isa lo tiene claro, el "bibi" es sagrado. Según explica la hija de Isabel Pantoja, darle el biberón justo en el momento del despegue es la clave para "aliviar la presión en oídos". El movimiento de succión ayuda a equilibrar los canales auditivos, evitando el llanto que puede invadir la cabina en los primeros minutos de vuelo. Un gesto sencillo, que marca la diferencia entre un inicio de viaje estresante y uno relajado.

Su segundo tip se basa en la estrategia horaria. La influencer recomienda organizar el viaje de manera que el vuelo coincida exactamente con la hora de la siesta o el descanso del bebé. Si el pequeño llega con ganas de dormir al avión, será mucho más llevadero ya que se dormirá rápido. "Cuadrar la hora para que le toque dormir", asegura Isa, es fundamental para que el trayecto pase prácticamente inadvertido para el niño.

Finalmente, Isa desvela su accesorio imprescindible, la mantita o muselina. Para evitar que molestias visuales, las luces o el movimiento de los pasajeros desvelen al bebé, la colaboradora opta por cubrirlo. "Ponerle una mantita por encima para quitar la luz. Se duerme en cero coma", ha afirmado con éxito.

Estos tips son fundamentales para la creadora de contenido. De hecho, ha confesado que, mientras el pequeño descansaba relajado, ella ha podido disfrutar de un picoteo para que su trayecto también fuera mucho más ameno. Por este motivo, no ha dudado en compartir con toda su comunidad estos consejos tan útiles, y que seguramente no habíamos tenido en cuenta antes.