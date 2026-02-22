Juan Carlos Oviedo, hermano de los 'Gemeliers': "Los agresores salieron a la caza del famoso"

Fiesta 22 FEB 2026 - 17:02h.

El pasado viernes por la noche Jesús y Daniel Oviedo sufrían una brutal agresión a la salida de una discoteca cuando celebraban su cumpleaños

Jorge Moreno: "La novia de uno de ellos se orinó encima cuando le dijeron 'Zorra, te vamos a matar"

Juan Carlos Oviedo es el hermano mayor de Daniel y Jesús, más conocidos como 'Gemeliers'. Juan Carlos ha conectado con 'Fiesta' tan solo un día después de la brutal paliza sufrida por los cantantes a la salida de una discoteca cuando celebraban su cumpleaños.

El hermano mayor de los cantante ha contado cómo se encuentran los artistas y ha relatado cómo sucedieron los hechos:

"Estaban esperándoles fuera llamándoles por su nombre, con insultos homófobos y a la busca de ellos, preparados con un arma como es el spray de pimienta para dejarlos completamente sin que pudieran hacer nada. Según me cuentan, los agresores estaban dentro de la discoteca, les verían salir y salieron también a increparles. A mis hermanos no les dio tiempo a reaccionar, Jesús estaba ya en el taxi, primero fueron a por los amigos, después a por la novia de Jesús y ya cuando salió Jesús empezaron a rociarles a todos con un spray de pimienta que les dejó hechos polvo, me llamó mucho la atención el estado en que deja ese producto".

Juan Carlos denuncia los insultos homófobos que reciben sus hermanos

Juan Carlos ha puesto el foco en el hecho de que esto no es la primera vez que ocurre, y que incluso él mismo ha presenciado cómo anteriormente han sido foco de ataques homófobos:

"Yo sé que muchos de los que estáis en plató conocéis a mis hermanos y sabéis lo buenas personas que son. Hay gente que por el hecho de que sean famosos se creen que pueden tratarte como quieran. Yo muchas veces cuando he estado con ellos he escuchado cómo les llamaba 'maricones".

La novia de uno de los hermanos "se orinó encima de miedo"

Jorge Moreno ha aportado un dato espeluznante. El redactor de 'Fiesta' ha contado que la novia de uno de los cantantes, cuando estaba en el suelo recibiendo golpes, "se orinó encima" por el pavor que le produjo que los agresores le dijeran "Zorra, te vamos a matar".

Los agresores ya están identificados

Jorge Moreno comunicaba este fin de semana en el plató de 'Fiesta' que existen nuevos datos sobre la agresión y que los agresores ya están totalmente identificados:

"Hay imágenes de la agresión y son brutales. Me dicen que en un momento hay hasta cinco personas dándole patadas a un amigo de Daniel y Jesús. Los hermanos están convencidos de que estas personas estaban observándoles y que habían salido 'a la caza del famoso". Según explica Moreno, Jesús y Daniel están en estos momentos interponiendo la denuncia contra estas personas a las que los agentes ya tienen "perfectamente identificadas".