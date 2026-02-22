Lidia González 22 FEB 2026 - 09:30h.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ habla de las dificultades a las que se enfrenta su relación

Violeta Crespo anuncia quién la acompañará al altar en su boda con Edi Insua

Edi Insua y Violeta Crespo se sientan en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar todos los detalles sobre su relación y algunos complicados momentos con los que está lidiando. Por este motivo, los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se sinceran sobre el motivo por el que van a terapia juntos. Los influencers explican cómo lo están llevando y qué temas están tratando. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Los creadores de contenido confirmaban, en su canal de mtmad, que habían acudido a su primera sesión para mejorar los problemas de su relación. Ahora que han acudido al videopodcast, el gallego habla claro sobre su situación y las dificultades a las que se enfrenta su noviazgo. Además, el que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ aclara si estas razones tienen que ver con los celos.

Programa completo: Edi Insua habla sobre el fin de su amistad con Elsa Mateos

Edi Insua no solo ha hablado del punto en el que se encuentra su relación con Violeta Crespo, sino que también ha aclarado todas las dudas sobre su vínculo con otra persona importante de su pasado. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla sobre el fin de su amistad con Elsa Mateo, quien fue fundamental para él en la casa de Guadalix de la Sierra. ¡Descubre todos los detalles que ha contado en el programa!