La Pelopony estalla ante las informaciones que apuntan a que está "desfigurada" tras seis cirugías: "Estoy recién operada"

Desde Turquía, ella misma nos contaba que ya se encuentra “mucho mejor” y que no está “desfigurada": “Estoy recién operada y estoy inflamada”. Además, se declaraba “muy enfadada” con la prensa española porque dicen que personas como ella se van a Turquía a operarse porque es más barato: “Hay muy buenos médicos que hacen una cirugía reconstructora”.

Y es que Yolanda tenía un problema con su nariz, que quería retocarse tras dos intervenciones previas: “A la tercera vez nadie quería tocármela en España, solo un médico que me pedía 14.000 euros y con eso me he hecho la cara entera”.