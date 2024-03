Mar González, la periodista que tuvo el desencuentro con Alejandra Rubio y Costanzia: "De repente vi a Carlo venir solo hacia mí"

Mar González ha querido aclarar lo primero de todo que es periodista, puesto que muchos programas han puesto en duda su profesión. "Ese día empecé la guardia con ellos desde por la mañana. Acabé en la Plaza de San Pablo después de hacer casi un kilómetro esperando a que me vieran. Me perdieron finalmente. Fui hacia la iglesia y vi que estaban allí, por lo que les esperé fuera para hacer las fotos y esperarles a la salida".

En cuanto a las imágenes que grabó asegura que se ve perfectamente a Carlo yendo solo hacia ella. "Estaba sola. Yo iba en moto por lo que tuve más facilidad para seguirles. Le hice la pregunta cuando me puse a grabarle. Aproveché que estaba con el móvil. Pero no tenía intención de hacerle vídeo, si no le hubiera grabado desde lejos viniendo hacia mí", ha señalado.

Esto último choca con lo que señaló Alejandra Rubio en 'Así es la vida', asegurando que Mar no se comportó bien con ella y Costanzia: "Yo siempre me comporto con la prensa, Carlo también. Siempre hemos aguantado, he intentado contestar todo lo que he podido o por lo menos ser educada, si esto ha pasado es porque hemos vivido una situación desagradable con esta persona". Además, apuntaba que tras lo que ocurrió llamó a su madre para decirle que había vivido una "complicada situación".