Exclusiva | Conocemos los últimos audios que envió Ana María Knezevich el mismo día que desapareció

'TardeAR' ha podido acceder a las últimas conversaciones que tuvo Ana María con sus amigas el mismo día de su desaparición. En uno de los mensajes les contaba los planes que iba a hacer durante el día: "¡Ey, buenos días! Me he levantado, he ido al gimnasio, me he arreglado el pelo, las uñas y ya estoy de vuelta".