José Ceacero y Pablo de Rojas arremeten contra Mario Iceta, el arzobispo que quiere expulsarles del convento: "Todo lo resolverá un juez"

El falso obispo y jefe de las monjas del convento de Belorado ha afirmado de que no se va a ir del lugar . Pablo de Rojas ha confesado que el convento pertenece a las monjas clarisas y por otro lado se ha enfrentado a las palabras de Mario Iceta, el arzobispo que ha sido nombrado comisario pontificio por el Vaticano.

'TardeAR' ha podido entrevistar a ambos y Pablo de Rojas ha arremetido contra Iceta: "Han perdido completamente la diplomacia y dicen cosas ridículas". El obispo excomulgado ha explicado que si la Guardia Civil viene a echarlos no se van a ir: "No pueden venir a desalojarnos, puesto que ellos no tienen la nuda propiedad. Estamos muy bien asesorados al respecto".