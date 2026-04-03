El "impoluto" salto de Nagore Robles desde el helicóptero de 'Supervivientes 2026'

Arranca la aventura de Nagore Robles en 'Supervivientes 2026' con su salto en helicóptero

PROGRAMA COMPLETO | Disfruta de la gala 5 de 'Supervivientes'

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El pasado 29 de marzo, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' Sandra Barneda anunciaba el nombre de una nueva concursante en la edición: Nagore Robles.

Nerviosa, la ahora superviviente cumple la petición que la audiencia llevaba años pidiendo. Un fichaje sobre el que también han opinado algunos de los colaboradores de Mediaset.

Pero las palabras se han convertido en realidad cuando la presentadora y colaboradora de televisión se ha subido al helicóptero y ha arrancado la aventura con el ya mítico salto.

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Ya subida en el helicóptero, a la colaboradora de televisión se le pasa por la cabeza su familia, sus amigos y sus seguidores. Y, aunque le da pena no haber estado desde el primer día, lo cierto es que no piensa desaprovechar esa oportunidad.

En cuanto a la convivencia, confiesa: "Creo que va a ser complicado. Me puedo llevar mal con quien sea". Esto se debe a que, asegura, lleva muchos años viviendo sola y es "muy escrupulosa".

Nagore Robles se lo dedica a su familia, sobre todo a su madre, a todas las mujeres que son impresionantes y a toda la gente que lleva siguiéndola durante sus 17 años en televisión. La nueva concursante se levanta de su asiento y se prepara para saltar y, cumpliendo su promesa, no se hace de rogar. María Lamela, quien observa su salto desde la orilla, comenta junto a Jorge Javier que le ha parecido un salto "impoluto".

Jorge Javier y Nagore Robles tienen su esperado reencuentro: "Soy rencoroso y..."

Cuando estaba a punto de subirse en él, Jorge Javier Vázquez le confesaba su alegría de verla como nueva concursante del reality ya que ha sido una colaboradora que ha "metido caña" a los supervivientes a lo largo de las ediciones. "La justa, la que se merecían", contestaba ella.

"Estoy cagada, es la realidad. Lo voy a pasar mal, pero no lo voy a alargar", reconocía Nagore Robles antes del gran momento. También aseguraba estar emocionada "tanto como Julia Roberts en 'Pretty Woman'". Y es que no se cree que esté en un reality después de 14 años.

Pocos minutos después el presentador cambiaba radicalmente de tema y bromeaba recordándole unas declaraciones que hizo sobre él en un podcast: ¡Dale play y descubre su respuesta!

"¿Dejas a alguien especial en España?": Nagore responde a Jorge

Instantes antes de arrancar su aventura en el programa, Jorge Javier se interesaba por saber si la colaboradora de televisión dejaba a alguien especial fuera. Su respuesta era sincera: "Sí, es la verdad". Nagore Robles no tiene problema en confesar en directo a quién se refería. En el vídeo podrás descubrirlo.

Así ha sido su reencuentro con Alba Paul en la palapa

María Lamela les anunciaba a los supervivientes la llegada de una nueva concursante que supliría los abandonos de Álex Ghuita y Alejandra de la Croix. Lo que Alba Paul no se esperaba es que esa persona fuera una amiga cercana a ella.

La catalana, quien salta a sus brazos para recibirla, no da crédito a lo que ven sus ojos. Con gran incredulidad, la mujer de Dulceida confiesa cómo se siente y advierte a la ahora nueva concursante sobre la dureza del reality: "No sabes dónde te has metido".

Pero... ¿convivirán juntas en la misma playa? Para descubrirlo, ¡dale play al video!