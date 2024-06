Frank Blanco responde a Francisco Javier, mujer soldado: "No digas a la gente lo que debe preguntar"

Laura Sánchez preguntaba a Francisco Javier por qué se siente mujer y él respondía: "Eso no te lo pregunta ni un juez, cuando ella se haga juez a lo mejor me lo podrá preguntar"

"Si solo vamos a poder preguntar lo que tú quieras ¿De qué sirve la conversación?", se preguntaba Frank Blanco

Francisco Javier es una mujer soldado que cambió de género pero no de nombre ni de aspecto. Tras su lucha inicial, reclama ahora al ejército 50.000 euros porque no le dejan entrar en el vestuario de mujeres. Sobre esta cuestión nos hablaba en 'TardeAR' pero criticaba una pregunta de la colaboradora Laura Sánchez y Frank Blanco le pedía que contestara lo que quisiera pero que no cuestionara las preguntas: "Si solo vamos a poder preguntar lo que tú quieras ¿De qué sirve la conversación?".

Francisco Javier afirma que el ejército está vulnerando sus derechos fundamentales porque no le permiten entrar en los vestuarios de mujeres. Su caso ya le conocimos cuando él y otros 37 funcionarios cambiaron de género pero no de nombre ni de pareja.

En aquel momento, Francisco Javier nos decía que no tiene por qué cambiar de nombre, "no me ha molestado nunca" y añadía: "A mí siempre me han gustado las mujeres".

El enfado de Francisco Javier por las preguntas

En su entrevista en directo, Laura Sánchez le preguntaba por qué se siente mujer dado que no ha cambiado nada en su vida pero él se enfadaba: "Dice que yo le explique a ella por qué siento mujer y eso no te lo pregunta ni un juez, cuando ella se haga juez a lo mejor me lo podrá preguntar, estoy harta de explicarlo, siempre es lo mismo".

En ese momento intervenía Frank Blanco, que recordaba a Francisco Javier que había accedido a la entrevista: "Vamos a ser serios, estás concediendo una entrevista, hay gente que te hace preguntas, tú contesta lo que quieras pero no le digas a la gente que está en plató lo que debe o no preguntar (...) Si solo vamos a poder preguntar lo que tú quieras ¿De qué sirve la conversación?"; "vale, perfecto, perdona", respondía ella.

El presentador le preguntaba por qué reclama ahora 50.000 euros y él explicaba que, ante su petición de poder acceder a los vestuarios de mujeres, se establecieron unas nombras "y después no se han cumplido".

Parece que se han acotado ciertos tiempos y espacios aludiendo que no pueden "individualizarle" pero se pregunta: "¿Individualizarme cómo? No es tan fácil, hay más trasfondo". De hecho, contaba que antes de interponer la demanda su abogado envió un burofax y no le han contestado.

Frank Blanco le preguntaba entonces por qué no acepta la opción de ir a un baño en el que no coincidiría ni con otros hombres ni otras mujeres y Francisco Javier se preguntaba: "¿Porque no soy un bicho raro, por ejemplo?"

El testimonio de Francisco Javier sobre su cambio de género