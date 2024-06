Exclusiva | Primeras imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tras anunciar que van a ser padres

Esta es la primera vez que les vemos desde que anunciaran el embarazo de Alejandra. Una noticia que han dado en exclusiva y en la que confiesan que no se lo esperaban pero que muy pronto tuvieron la intuición de que algo sucedía.

La colaboradora dice en su entrevista que sentía el cuerpo "raro", un amigo compró el test de embarazo pero no esperaba que el resultado fuera positivo. Por eso, cuando supo que estaba embarazada, gritó desde el baño: "¡Amor no me lo creo!"