El testimonio de Susana es sobrecogedor, pues explica que escuchó el golpe desde su habitación, que encontró el cuerpo de una de las hermanas en el patio interior y que decidió llamar a la Policía: “Estaba durmiendo y oí golpe muy grande y muy seco. Me levanté sobresaltada, encendí la luz y yo pensaba que era dentro de la casa y recorrí todas las habitaciones, pero estaba todo bien. Ya cuando me iba a acostar se me ocurrió mirar la terraza. Subí la persiana y me encontré allí el cuerpo. No me atreví a salir y, no sé cómo, llamé a la Policía”.