Habla la madre del hombre que profanó la tumba de su hermano y se llevó su cabeza: "Temo por su vida"

Un hombre fue detenido tras presuntamente profanar la tumba de su hermano y llevarse la cabeza. Es más, el joven grabó un vídeo cuando lo hizo y 'TardeAR' tuvo acceso al audio de la secuencia: "Esto es el cementerio, voy a ver a mi hermano, vengo a regalarle mi colonia preferida y estoy aquí metido (...) Si me lo pudiera llevar conmigo, me lo llevaría".

En directo en 'TardeAR', Eugenia nos contaba que no tiene salida: "Estoy muy mal, esto no se puede superar". Nos cuenta que su hijo le contó lo que había pasado pero como sabe que no está bien, no le hizo caso: "Me dijo que se había llevado a su hermano al campo, que ya no estaba en el cementerio".