La decisión de María José Suárez con respecto a Álvaro Muñoz Escassi: "Quiere poner tierra de por medio"

El jinete se quejaba también de lo que dicen las mujeres que dicen haber intimado con él: "Respecto a las mujeres que están saliendo… ¿Tan mal lo he hecho? Ya está, no he hecho nada, tengo vida, trabajo, responsabilidades y no se puede atacar de esta manera (...) "No se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio, quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejen tranquilo".