Dos ancianos arremeten contra los estafadores que les subastaron una vivienda por 81.000€: "Nos han partido la vida"

"Le dimos el dinero en total. 81.000 euros era" ha comentado Juani sobre el dinero que perdieron. "Nos ha partido la vida por la mitad porque no tenemos dinero. Estamos arrendados y el arrendamiento es caro. Muchas veces no llegamos ni a final de mes", ha asegurado Juani sobre su difícil situación.

Juani ha explicado que se encontró al estafador en el juzgado y arremetió contra él: "Me lo encontré en el juzgado. Me abracé a él para sacarle los ojos con los guardia civiles al lado y él con las esposas puestas, pero me fui para él y si no llega a ser por la Guardia Civil lo mato".