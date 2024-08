El testimonio de un marinero que ha salvado su barco en Formentera: "Esto era un infierno inesperado"

El marinero ha dirigido el timón de su barco durante una hora para salvarlo de la tormenta

"Me he salvado por los pelos, pero no todos han tenido tanta suerte", relataba Marc Bonvehí

Asistimos al rescate en directo de un barco en Formentera: la tormenta le ha hecho encallar en la roca

Olas que impactaban con violencia en los barcos, fuertes rachas de viento... El temporal ha lanzado decenas de barcos contra las rocas en Formentera y en 'TardeAR' hemos hablado en directo con Marc Bonvehí, un marinero que ha logrado salvar su barco a pesar de lo explosivo del temporal: "Me he salvado por los pelos, pero no todos han tenido tanta suerte".

"Ahora la playa es un cementerio, es muy triste"

"Ahora el día es maravilloso pero a las diez esto era un infierno inesperado", relataba y es que aunque lo normal es que haya viento y tormentas en esta época del año, nunca ha vivido algo similar: "Ha sido espectacular, las olas pasaban por encima".

Y es que la previsión era viento del norte fuerza 5, pero se han encontrado con viento del oeste a más de 100 km/h: "Me he salvado por los pelos, pero no todos han tenido tanta suerte (...) Yo esperaba fuerza siete pero hemos tenido 12, que supera todas las previsiones".

Marc no tenía miedo físico porque al lado tenía la playa, pero sí que temía por su barco: "Las imágenes que habéis visto son del principio, luego no podía grabar porque las olas me pasaban por encima".

Tal era la virulencia del agua que no podía soltar el timón: "Todo el rato, si no pones la proa al viento y te atraviesa, se te llevaba". Lo peor de la tormenta ha durado una hora: "Luego se ha puesto a granizar, casi no veía nada, se me entelaban las gafas de buceo".

Durante la conexión en directo, parecía que estábamos en una estación distinta pero Marc nos mostraba las consecuencias del temporal: "Ha cambiado totalmente el tiempo, pero ahora mismo la playa es un cementerio, es muy triste, familias en tierra haciendo la maleta en las rocas... y la de barcos que se han perdido. Desde donde yo estoy, veo doce barcos".

Asistimos a un rescate en directo

Fernando es patrón de barco, su embarcación no ha resultado afectada y ha decidido salir a ayudar a barcos encallados ante la saturación de salvamento marítimo y de las empresas de rescate.

Él mismo trabajó en salvamento, pero no tenía la equipación necesaria, con lo que ha atendido a barcos con problemas no muy graves, como el de un hombre cuyo barco había encallado en la roca: "Lo hemos pillado bastante apurado, no se quería bajar del barco para no perderlo (...) Lo que hemos podido ir ayudando hemos echado una mano, aquí tenemos al hombre que está súper contento de que no ha perdido el barco", relataba Fernando.

Rescatado el pescado desaparecido durante el temporal

A consecuencia del temporal, un velero ha chocado contra las rocas de Cala Saona, nueve personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad.