Carmen y Lupita, la historia de dos siamesas que viven unidas por el torso: "No soy feliz, pero estoy contenta. Merecemos respeto"

Por ejemplo, Carmen tiene el control de la pierna derecha y por lo tanto es la hermana siamesa que conduce. "A veces ni hablamos hasta que llegamos a casa”, ha aclarado una de ellas sobre la convivencia que mantienen en el día a día. Rosa Conde les preguntaba si eran felices y lo único que han pedido es el respeto de la gente: "No feliz, pero bien. Estoy contenta... Merecemos respeto".

Por otro lado, Rosa Conde ha comentado en qué trabajan y a qué se dedican las hermanas siamesas: "Trabajan en una clínica y en una granja de cabras, el dinero no les sobra en esa familia. No tienen papeles a pesar del esfuerzo". Sin embargo, no todo es malo para estas hermanas porque la periodista ha podido saber que Carmen tienen un novio.