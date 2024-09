Leticia Requejo aclara la situación de Bertín Osborne al no aparecer en el bautizo del bebé: "No ha habido ningún tipo de comunicación"

En 'Vamos a ver' también se ha podido saber que Bertín Osborne no estuvo presente y tampoco fue invitado . Precisamente, 'TardeAR' ha enseñado unas imágenes en exclusiva de Bertín Osborne después de estar todo el verano desaparecido. Los medios de comunicación no han sabido nada de él en todos estos meses veraniegos después de todo el conflicto que hubo con la prueba de paternidad.

La periodista Leticia Requejo ha podido hablar con Gabriela Guillén durante el programa. Según lo que ha contado Gabriela, no habría habido ningún bautizo ni ninguna celebración. "Ella no me confirma esta noticia", ha asegurado Leticia Requejo al resto de colaboradores.