La amiga de Pablo Jara y Rafa Mir, sobre las supuestas víctimas: "Uno de ellos tiró a una chica a la piscina para que se relajara"

Los acusados han mantenido que hubo sexo con consentimiento entre adultos y luego está la versión de una de las jóvenes agredidas que ha sostenido que hubo relaciones sexuales no consentidas. No obstante, la jueza ha dejado a Rafa Mir en libertad, aunque con cargos.

Estos han sido los testimonios que han dado las presuntas víctimas: "Me metió en el baño cerró la puerta y echó el pestillo para que no salir. Rafa se sentó encima del lavabo del baño y empezó a introducir los dedos sin quitarme la falda. Durante el trayecto en taxi, Rafa Mir comenzó a tocarme la pierna, el hombro y las ingles mientras nos besábamos. Me cogía del brazo y de la cara y me decía: ven aquí, bésame..."