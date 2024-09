Una mujer denuncia que se ve obligada a vivir con una inquiokupa que la agrede: "Me llegó a tirar pis"

Tuvo que ponerle una cerradura, pero fue a más: "Mi casa huele a pis y tengo un vídeo en el que me empuja y me echa con una botella un pis que olía horrores, me bañó en pis".

'TardeAR' también ha podido hablar con la presunta inquiokupa, Abibe, que lo niega todo: "No es que no quiera pagar, siempre le estaba pagando y ella es una persona conflictiva conmigo, quiere echarme porque quiere alquilar la habitación más cara".

Abibe cuenta que vive en esta casa "por motivos de necesidad" y explicaba: "No tengo dónde ir". Además, culpa a Jessica de haber editado los vídeos para hacerla parecer culpable: "Me he puesto agresiva porque ella me estaba agrediendo, tengo más de 20 denuncias, me han agredido, tengo moratones".