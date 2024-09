Exclusiva | El motivo por el que Julián Muñoz contrató un detective para vigilar a Mayte Zaldívar

En primer lugar, el periodista ha señalado que ese dinero no lo pagó Julián Muñoz: "Los 40 millones no los pagó Julián Muñoz, los pagó el Ayuntamiento de Marbella". Sin embargo, Antonio Rossi ha comentado que ese dinero fue totalmente legal: "Ella puso el precio por un concierto y dijo 'si no quieres que me vaya a América me pagas esto".