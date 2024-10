Ana Rosa bromea con Antonia, adicta a los juguetes eróticos: "Sigue con tus neuronas perfectas y las otras también"

El testimonio de Antonia, en 'TardeAR': "Lo uso bastantes veces, pero sobre todo cuando me veo muy caída, que me sube el ánimo..."

El consumo de productos eróticos en España crece en 135% por las mujeres maduras y los hombres heterosexuales

Ana Rosa, sobre la pareja de ancianos que sigue manteniendo relaciones: "No dejéis de cumplir todos los sueños que os quedan"

Aumenta el uso de juguetes eróticos en mujeres mayores, creciendo un 135% por las mujeres maduras y los hombres heterosexuales, más concretamente. 'TardeAR' ha conectado en pleno directo con Antonia, una mujer de 76 años adicta a juguetes eróticos. Compró su primer juguete antes de quedarse viuda y desde entonces, lleva más de cuatro años utilizándolo.

En primer lugar, Antonia ha recordado en el programa de Telecinco el momento en el que descubrió los juguetes eróticos y comenzó a comprarlos, juguetes que se centran, sobre todo, en el placer en solitario: "Una vez estaba en peluquería y había muchas chicas jóvenes. Hablaron de ese tema, me animé y me fui a Cartagena a una tienda. Me traje un dos por uno".

Desde entonces, Antonia asegura que "eso es una maravilla": "Se te quedan los ojos en blanco y los pies colgando de la cama". Además, tras ser preguntada sobre cuántas veces lo utiliza, cuenta que cuando está triste lo utiliza: "Lo tengo bien cargado. Aunque una vez me dejó tirada...". Y bromea: "El problema de cuando viajo es que me pueden raptar, me da miedo".

La anécdota de Antonia