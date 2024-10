El posible portero heredero de Mayra Gómez Kemp se rompe en 'TardeAR': "Era muy generosa conmigo"

Es una de las personas que más conoce a la presentadora y ha acudido al plató de 'TardeAR' para contar en exclusiva cómo fueron los últimos años de vida de Mayra Gómez Kemp. "Empecé a trabajar ahí en 2007. Estaba muy sola. Si había visitas yo no me enteré", ha explicado Manolo.

A pesar de la soledad en la que vivía la presentadora, Mayra no quería gente a su lado. "Ella también no quería tener visitas. Con la muerte de su marido se encerró más y no salía. Muchas veces hablaba con ella y me decía 'estoy bien", ha señalado el portero de la finca.