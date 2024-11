El emocionante reencuentro de una hija con su padre camionero que ha perdido todo tras la DANA: "Es el trabajo de muchísimos años"

" Lo he perdido todo ", expresa muy emocionado el padre de Mijá. Tras el reencuentro, tanto la hija como el camionero enseñan cómo ha quedado el camión , la única fuente de ingresos de la familia. También enseñan el coche , totalmente anegado por el paso del agua. "Todos nuestros recuerdos", cuenta la protagonista del reportaje.

"Sé que hay personas que están peores y hay pérdidas humanas. Pero, al ver su trabajo de tantos años, todo lo que ha hecho por mí para mantenerme en la universidad y para que yo esté aquí.. No sé, me duele mucho porque no hemos tenido una vida fácil", explica muy emocionada Mijá.