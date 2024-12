Así que no dudaron en abrir su corazón y, tras probar con otras mujeres, dieron con Angie, de la que están enamorados. "Con el paso del tiempo entendimos que no era solo sexo", aseguran. Parece ser que no solamente estaban teniendo relaciones sexuales con ella, sino que también ambos sentían lo mismo por la joven y decidieron que querían vivir algo más.