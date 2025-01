Las críticas de Alexia Rivas a Bea Jarrín

El pasado 25 de diciembre, 'Fiesta' celebró la primera semifinal del 'Fiestavisión'. Omar Suárez y Bea Jarrín fueron los colaboradores mejor valorados por el jurado y se convirtieron así en los dos primeros finalistas. Este miércoles 1 de enero, la segunda semifinal ha recogido las actuaciones de todos aquellos que aún no habían participado.

Entre ellos se encontraba Alexia Rivas, que no ha dudado en expresar en directo su descontento con su compañera: "A mí me molesta mucho la gente...", comenzaba entrecortada por la cantidad de opiniones que se estaban lanzando en ese momento.

Acto seguido, retomaba y expresaba su malestar: "Bea vino como... Tú no puedes presentarte a este concurso que es más de andar por casa, lo hacemos lo mejor que podemos, nos lo pasamos bien... Si quieres presentarte a un 'Got talent' pues vete a otro concurso. Me parece que va demasiado como de profesional". Luis Rollán le interrumpía: "Está criticando a Bea porque es envidiosona", decía bromeando mientras la abrazaba.