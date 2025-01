Se lleva una tremenda decepción con su mejor amigo: “Estoy impactada”

Ismael y Ester son os mejores amigos , pero él cree que no está a la altura de su amistad. Asegura que en muchas ocasiones no la escucha como se merece cuando habla y, además, no es del todo sincero con ella. El invitado visitaba ‘E diario de Jorge’ con una intención muy clara: pedir perdón a su amiga.

El presentador daba paso a un vídeo de Ismael confesando que no la escucha y que, a veces, no es del todo sincero cuando ella le pide opinión sobre la ropa que lleva puesta.

Ester no salía de su asombro al escuchar aquello de su “mejor amigo”, se le empañaban los ojos y casi no podía articular palabra :

“Estoy impactada, no me lo esperaba… la verdad, es que me ha dolido un poco. Los amigos yo creo que se dicen la verdad y eso no me lo había dicho nunca, yo pensaba que era sincero conmigo, pero viendo esto me hace dudar”.