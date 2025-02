Para explicar a los espectadores los efectos de consumir estas bolsitas, Martín de la Torre ha hecho algo que no ha gustado a la presentadora de 'Fiesta': probarlas. Emma le ha dejado claro al reportero que, pese a haberlo dado todo en su investigación, no era necesario jugar con su salud: "Te tengo que decir que esto no me ha gustado, lo siento pero te voy a echar la bronca. Con la salud no se juega".