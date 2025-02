Violeta Muñoz ha acudido en el programa de 'Caiga quien caiga' de este domingo a la presentación del Plan de Vivienda del Partido Popular y ha conseguido que Alberto Núñez Feijóo , presidente del PP, hable por primera vez ante las cámaras del programa de Telecinco. No es el primer político que aparece, ya que durante el estreno Esperanza Aguirre no se pudo resistir al ver uno de los micros más míticos de la televisión.

Además, resaltaba que la mayoría de la gente de la edad de dicha reportera -involucrándola directamente en el asunto- "viven de alquiler y piso compartido. Eso no puede ser" . Violeta Muñoz le preguntaba al presidente del PP si ha sido a raíz de l palacete del PNV lo que le ha hecho centrar el foco en el problema de la vivienda: "El humor es fundamental para dedicarse a esto. A lo suyo y a lo mío. Pero pensamos que el palacete es público, no privado".

Por último, Violeta Muñoz le regalaba unas gafas de ver "porque, como está la cosa tan cambiante... por si tiene que ponerse otras". "No sé qué graduación tiene, me da la sensación de que no tiene graduación", decía el presidente. "A ver si no cambiamos tanto de opinión", señalaba la reportera, a lo que Feijóo le preguntaba si él o el Gobierno. Y subrayaba las siguientes palabras: "La frase típica de que no miento, sino que cambio de opinión, no es mía".