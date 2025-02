Se harta de su mejor amiga y le reclama 750 euros: “Ya no puedo más”

Mezclar amistad y dinero no siempre sale bien… y eso es precisamente lo que le ocurre a Marco, que visitaba ‘El diario de Jorge’ porque su mejor amiga le debe 750 euros (por lo bajo) y no hay manera de que se los devuelva.

“Estoy harto de prestar dinero a mi amiga y que no me devuelva nada. Tiene mucho morro, no trabaja y me está pidiendo dinero constantemente”.