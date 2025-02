'La morosa' y su amiga a la que debe 450 euros, cara a cara

Primero lo ha negado todo y finalmente ha reconocido su deuda

No obstante, por el momento no recuperará su dinero: "Te voy a pagar pero cuando yo pueda"

Después de que le prestara 450 euros a su amiga Raquel, Lola ha perdido el dinero y a su amiga. Nueve meses después aún no le ha devuelto el préstamo y además le ha bloqueado en todas partes para evitar cualquier tipo de contacto.

Lola ha venido a 'El diario de Jorge' dispuesta a recuperar lo que es suyo. "Yo no me voy de aquí sin mi dinero", le ha confesado a Jorge Javier. "En su pueblo, ella y su madre son conocidas como 'las morosas', piden dinero prestado y luego no lo devuelven".

Raquel se define como una persona "muy generosa". Al descubrir que el mensaje que tenía la persona que le había traído al programa era 'Págame', se ha quedado alucinando: "Yo no le debo nunca a nadie dinero", ha reaccionado muy convencida.

De hecho, se ha negado a saber de quién se trataba, pero Jorge Javier ha terminado convenciéndola. Al ver que se trataba de Lola, ha reconocido conocerla: "Es una amiga. Bueno, amiga no, conocida mejor dicho". Y cuando ésta le ha trasladado su mensaje, lo ha negado todo: "No recuerdo nada. Se lo ha inventado. Yo no he pedido dinero a nadie".

"Ella sabe que sí lo ha pedido y además traigo pruebas. Traigo un bizum por el cual ella cobró ese dinero y sabe que es verdad lo que estoy diciendo", ha continuado Lola. Pero Raquel ha seguido firme: "No sé nada, lo niego todo".

"La estoy viendo con la cara muy dura. No me imaginaba que fuese así, con lo buena persona que pensé que era, si no no le habría dejado el dinero. He cogido esta vía porque por aquí no has podido bloquearme. Pero estás guapísima", ha insistido Lola.