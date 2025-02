El tierno y emotivo agradecimiento de una abuela a su nieto: “Me haces muy feliz”

Lo que no esperaba Pedro es reencontrarse con su abuela Encarna en plató. “Llevo muchos años intentando que venga a Madrid y no lo he conseguido. Es muy miedosa y piensa que si sale de su casa se la van a okupar”, aseguraba el invitado emocionado.

“Me hiciste una cosa muy bonita en la libreta de los teléfonos y me has dado vida, porque yo no sabía ni leer los nombres… y como tienes esas manos tan bonitas, me has hecho eso, me has hecho muy feliz”, le decía Encarna a su nieto en el plató de ‘El diario de Jorge’.