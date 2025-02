En un primer momento, Jorge Javier se reunía en una de las salitas del programa con Juanjo, que no sabía qué hacía en el programa ni quién le había llevado hasta allí. Pronto, con una de las pistas en la que aparecía una oveja negra, descubrió que era su hermana la que estaba detrás de todo .

Poco después, el presentador entrevistaba en directo Tamara, bajo la atención de su hermano, que contaba por qué se considera la oveja negra de la familia. Sus padres la tuvieron muy mayores y ha recibido una educación muy estricta. “Mi familia ha impedido que cumpla mis sueños… en casa había muchos temas tabú. Muchas veces me he sentido juzgada y se me ha mirado con desaprobación”.